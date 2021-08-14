Число заболевших коронавирусом в Югре на 14 августа 2021 года увеличилось на 168 человек Фото: Татьяна Коркина

По информации Оперативного штаба в Югре зарегистрировано и лабораторно подтверждено за сутки 168 новых случаев COVID-19 в 20 муниципалитетах. За весь период пандемии зафиксировано 67 874 случая новой коронавирусной инфекции.

По клинической картине: на момент выявления у 142 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 25 диагностирована пневмония, у 1 человека коронавирус протекал бессимптомно. Контакт установлен в 159 случаях, по 6 контакты уточняются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 12 360 человек, сняты с наблюдения – 263 652 жителей региона. За сутки на COVID-19 обследованы 5 852 человека, всего прошли обследование 2 028 632 югорчан.

За день случаи заболевания ковидом выявлены: в Сургуте – 42; Нижневартовске – 21; Ханты-Мансийске – 15; Нефтеюганске – 13; Нягани – 10; Лангепасе – 7; Урае – 7; Сургутском районе – 7; Березовском районе – 6; Кондинском районе – 6; Пыть-Яхе – 5; Нефтеюганском районе – 5; Советском районе – 5; Радужном – 4; Югорске – 4; Октябрьском районе – 4; Мегионе – 2; Нижневартовском районе – 2; Ханты-Мансийском районе – 2; Покачах – 1.

Состояние 127 пациентов тяжелое, 94 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Ещё 5 человек скончались за сутки от коронавируса. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 1 007 человек. За сутки выписаны по выздоровлению 200 человек, за весь период пандемии вылечились 63 992 югорчанина.

За последние сутки в России выявлено 22 144 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Всего на сегодняшний день в России зафиксировано 6 579 212 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период выписано по выздоровлению 5 867 890 человек. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.