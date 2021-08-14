В Радужном лишили прав водителей, состоящих на учете у нарколога
Фото: Татьяна Коркина
Прокуратура Радужного проверила соблюдение закона о безопасности дорожного движения, а именно в части соблюдения ограничений водителей.
Как выяснилось во время проверки, 3 человека, имеющие водительские удостоверения различных категорий и состоящих на диспансерном учете у врача-нарколога с диагнозами, по которым запрещено управлять транспортом.
Чтобы обезопасить других участников дорожного движения, прокурор обратился в суд с исками о лишении этих людей водительских прав.
Суд удовлетворил требования прокуратуры и водители лишены удостоверений на управление транспортными средствами.