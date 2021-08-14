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Общество14 августа 2021 13:00

В Радужном лишили прав водителей, состоящих на учете у нарколога

Прокуратура обратилась в суд с исками
Виктория Терина
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В Радужном лишили прав водителей, состоящих на учете у нарколога

В Радужном лишили прав водителей, состоящих на учете у нарколога

Фото: Татьяна Коркина

Прокуратура Радужного проверила соблюдение закона о безопасности дорожного движения, а именно в части соблюдения ограничений водителей.

Как выяснилось во время проверки, 3 человека, имеющие водительские удостоверения различных категорий и состоящих на диспансерном учете у врача-нарколога с диагнозами, по которым запрещено управлять транспортом.

Чтобы обезопасить других участников дорожного движения, прокурор обратился в суд с исками о лишении этих людей водительских прав.

Суд удовлетворил требования прокуратуры и водители лишены удостоверений на управление транспортными средствами.