В ковидном госпитале Нижневартовска проверили газовое оборудование Фото: Департамент общественных коммуникаций администрации г. Нижневартовска

В госпитале Нижневартовска, где лечат пациентов с коронавирусной инфекцией, по поручению Министерства здравоохранения РФ и департамента здравоохранения Югры, прошла внеплановая проверка работоспособности газового оборудования, об этом во время заседания муниципального оперативного штаба рассказал главный врач БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская окружная клиническая больница» Алексей Сатинов.

- Замечаний не выявлено. Госпиталь снабжается двумя газификаторами. Имеется основная и запасная линия подачи кислорода. На случай внезапных ситуаций у нас имеются специальные средства для обеспечения кислородом, - рассказал Алексей Сатинов.

Сейчас в госпитале Нижневартовска находятся 248 человек, из них 144 пациента старше 60 лет. В реанимации находится 22 человека, из них 15 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.