В Югре живет 485 школьников, которым необходимо специальное питание и диета Фото: Администрация города Нягань

В школах Югры учится 485 детей, которым необходимо специальное питание, об этом сообщила Уполномоченный по правам ребенка в ХМАО - Югре Людмила Низамова.

- В первом полугодии 2021 года из общего количества общеобразовательных организаций – 309, в которых предоставляется горячее питание, в 149 общеобразовательных организациях 485 обучающимся с пищевыми особенностями, имеющим медицинские показания, предоставляется лечебное или диетическое питание, - рассказала детский омбудсмен Югры.

Специальное меню, согласованное с диетологами, предоставляется в 31 школе. В маленьких городах процесс согласования затрудняется из-за отсутствия специалистов, поэтому пока детям, которым необходима диета, исключают «запрещенные» продукты из рациона.

- Организация подобной работы служит дополнением к работе специалистов медицинских организаций и родителей, которые на специальных занятиях обучают детей, имеющих ограничения в питании по состоянию здоровья, правилам личного питания, соблюдения режима, правильному выбору продуктов. Такая работа должна осуществляться не только в школах, но и детских садах, в негосударственных организациях, - отметила Людмила Низамова.