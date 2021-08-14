Погода в Югре на 14 августа 2021 года: местами небольшой дождь Фото: Юлия Кучеренко

Погода в Югре 14 августа 2021 года: температура воздуха днём +24, +29 °С, по восточным районам +18, +23 °С. Температура ночью +10, +15 °С, местами до +5 °С. Переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер юго-западный 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Ханты-Мансийске: температура воздуха днём +25, +27 °С, ночью +12, +14 °С. Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный ночью 3-8 м/с, днём 5-10 м/с.

Погода в Югре 14 августа 2021 в инфографике Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Медовым Спасом в народе называют православный праздник в первый день Успенского поста, установленный в 9 веке в честь изнесения Древ Креста Господня. Праздник идёт от обычая подрезать, или заламывать, соты именно в это время.