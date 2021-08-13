В Березовской районной больнице провели капитальный ремонт инфекционного отделения Фото: МО Березовский район

В Берёзовской районной больнице скоро откроется обновлённое инфекционное отделение после масштабного капитального ремонта. На протяжении многих лет оно не ремонтировалось и со временем перестало отвечать современным требованиям.

Инфекционное отделение Берёзовской районной больницы открыто ещё 30 лет назад и за все годы оно изрядно «износилось». Благодаря региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» в Берёзовской районной больнице не только провели ремонт, но и купили новейшее медоборудование. Там полностью отремонтированы внутренние помещения, фасад здания стационара отделан плиточным сайдингом, заменены инженерные сети и установлена система централизованной подачи кислорода. После ремонта вентиляции в каждой палате есть климат-контроль, а также туалеты и душевые кабины, а ещё проведена кислородная разводка.

Общая стоимость расходов на капитальный ремонт и медицинское оборудование составила 41 миллион рублей.

- На сегодняшний день инфекционное отделение является одним из самых важных объектов здравоохранения – в условиях распространения коронавирусной инфекции. Отделение вот-вот откроет свои двери после капитального ремонта. Объект отремонтирован качественно. Теперь это красивое, теплое, светлое помещение, в котором созданы все условия для предоставления качественных медицинских услуг населению - рассказал Анатолий Райхман, главный врач Березовской районной больницы.