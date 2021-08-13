Скрывавшийся организатор нелегального казино в Нижневартовске отправится по суд Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

Следственный отдел Нижневартовска завершил расследование уголовного дела против 33-летнего жителя Московской области. Он обвиняется в организации и проведении азартных игр, совершённых организованной группой.

С июня 2019 по июнь 2020 года обвиняемый, вместе с ещё 6 соучастниками, уголовное дело в отношении которых уже рассматривается судом, незаконно, вне игорной зоны, организовал и проводили в нежилом здании азартные игры. Весь процесс происходил на Интернациональной улице города Нижневартовск. Преступники с использованием карточных столов для игры в «Покер» и игровых автоматов проводили незаконные игры.

У обвиняемых изъяты 2 игровых карточных стола, наборы игровых фишек и игральных карт, 4 игровых автомата, денежные средства в сумме около 50 тысяч рублей, черновые записи о поступлении и расходовании денег, а также документация и другие предметы.

После "прикрытия" казино обвиняемый скрылся от следствия за пределами Российской Федерации и объявлен в розыск. Но в июле, осознав неизбежность ответственности, он вернулся в Россию и сам пришёл к следователям.

Свою вину он признал частично и уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.