Тяжелоатлет из Сургутского района планирует попробовать свои силы на следующей Олимпиаде Фото: Администрация Сургутского района

Тяжелоатлет из Сургутского района Тимур Наниев и его тренер Алан Наниев рассказали о поездке на Олимпиаду в Токио и своих дальнейших планах.

По словам спортсмена, они приехали бороться за медаль и на протяжении всего времени его поддерживали близкие. Тимур занял 4 место, до пьедестала ему не хватило совсем чуть-чуть. Он поднял вес 409 килограммов и уступил бронзовому призёру из Латвии всего 1 килограмм. По мнению атлета, результат мог быть другим, если бы судьи засчитали ему первый подход, а так у него не осталось времени на восстановление.

- Когда после первого подхода сразу вызывают на второй, это надо восстановить дыхание, восстановить силы. На это времени не оставалось уже. И за счёт этого второй подход пришлось сложнее реализовывать, тяжелее, - прокомментировал тренер Алан Наниев.

После отдыха Тимур Наниев планирует попробовать свои силы на следующей Олимпиаде, которая пройдет в Париже.

- На Олимпиаде совершенно другая атмосфера. Попав туда впервые, появляется чувство голода, хочется выступить там во второй раз и подготовиться серьезнее, - рассказал Тимур Наниев.

Спортсмена поздравил и глава Сургутского района Андрей Трубецкой. По его мнению, участие спортсмена из района на Олимпиаде - это главное спортивное событие в течении четырёх лет.

- Пускай это даже не призовое, а 4-е место — это вообще фантастика. Поэтому искренне поздравляю. Говорю большое спасибо. Мы коллективом обсудили, как чествовать, мы считаем его победителем, в Сургутском районе. Это лучший результат на сегодняшний день в спорте Сургутского района. Тимуру большое спасибо. Болел, переживал, - сказал глава Сургутского района Андрей Трубецкой.