В Югре задержали водителя, который пытался "откупиться" от ДПС Фото: Татьяна Коркина

Следственный отдел Нижневартовска возбудил уголовное дело против 61-летнего жителя Свердловской области. Он подозревается по статье "покушение на дачу мелкой взятки".

По информации следователей, 9 августа 2021 года в районе 211 километра автомобильной дороги «Сургут-Нижневартовск» сотрудники ДПС задержали водителя, у которого водительского удостоверение выдано иностранным государством, и не действительно на территории Российской Федерации. Мужчина, желая избежать административной ответственности, находясь в салоне служебного автомобиля передал полицейского 10 тысяч рублей в качестве взятки, положив их между передними сидениями. Полицейский деньги не взял и пресёк попытки водителя дать взятку. Теперь нарушителю вместо административной ответственности грозит уже уголовная.

Расследование продолжается.

Напомним, ранее мы писали, как чиновницу из ХМАО, которая брала взятку кроссовками для мужа, уволили из администрации.