В Нижневартовских школах обновляют учебную литературу Фото: Департамент общественных коммуникаций администрации г. Нижневартовска

Библиотеки нижневартовских школ получают новые учебники. В общей сложности должно в школы поступит больше 38 тысяч новых книг и учебных пособий.

- На данный момент 98% книг от запланированного объема поступили в Нижневартовск. Все поставки ведутся от издательств Москвы. Учебно-методическую базу обновят во всех 34 школах. Для этого из бюджета Югры выделено более 18,5 миллионов рублей, - сообщил исполняющий обязанности директора департамента образования администрации Нижневартовска Дмитрий Котов.

Так как образовательные стандарты изменились, появилась необходимость полностью менять учебные пособия для учеников 11-х классов. Кроме того, поступает и новая литература по таким предметам, как «генетика» и «финансовая грамотность».

По плану поставка учебной литературы завершится до 30 августа, чтобы в новом учебном году дети могли иметь всю необходимую информацию для успешной учёбы.