Дело адвоката, который распространял наркотики на территории ХМАО, передали в суд Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

В Нефтеюганске завершено расследование уголовного дела в отношении адвоката, зарегистрированного в Свердловской области. Он обвиняется сразу в нескольких преступлениях.

В начале марта этого года адвокат решил улучшить своё материальное положение и приехал своём авто в Югру, чтобы продавать наркотики, часть которых, расфасованную в 2 свёртка, разместил в лесу в районе СНТ Кедровый Нефтеюганского района. Тогда злоумышленник и попал в поле зрения Росгвардейца, который утром вышел на пробежку. Его внимание привлекло то, что мужчина, одетый в деловой костюм, встал на лыжи и проследовал вглубь леса, где бросил в кусты небольшие свёртки и сфотографировал их. Информацию быстро передали в полицию и на место происшествия приехали сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков.

обвиняемый, желая избежать уголовной ответственности, представившись представителем власти, наделенным особым правовым статусом, предъявил поддельное удостоверение сотрудника Следственного комитета. У него нашли больше 3 кг наркотиков, упакованных в небольшие свёртки. А ещё, при нём находился пистолет-револьвер системы Наган советского производства, 20 самодельных патронов для стрельбы из пистолета и комплектующие для изготовления патронов – гильзы, пули. Экспертиза показала, что обнаруженный револьвер является охолощенным оружием, переделанным в боевое и пригодным для стрельбы.

Обвиняемый признал вину и раскаялся, но уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.