Число заболевших коронавирусом в Югре на 13 августа 2021 года увеличилось на 172 человека Фото: Татьяна Коркина

Как сообщает Оперативный штаб Югры, 67 706 случаев новой коронавирусной инфекции зарегистрировано и лабораторно подтверждено на территории ХМАО, по данным на 13 августа. За сутки зафиксировано 172 новых случая COVID-19 в 21 муниципалитете.

По клинической картине: на момент выявления у 135 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 34 зафиксирована пневмония, у 3 человек коронавирус протекал бессимптомно. Контакт установлен в 166 случаях, по 6 контакты устанавливаются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 12 437 человек, сняты с наблюдения – 262 684 жителей округа. За сутки на COVID-19 обследованы 5 514 человек, всего прошли обследование 2 022 780 человек.

Случаи заболевания коронавирусом за день выявлены: в Сургуте – 39; Нижневартовске – 25; Нефтеюганске – 17; Ханты-Мансийске – 13; Советском районе – 9; Урае – 8; Нягани – 7; Октябрьском районе – 7; Сургутском районе – 6; Югорске – 5; Нефтеюганском районе – 5; Ханты-Мансийском районе – 5; Радужном – 4; Белоярском районе – 4; Кондинском районе – 4; Лангепасе – 3; Мегионе – 3; Нижневартовском районе – 3; Когалыме – 2; Пыть-Яхе – 2; Березовском районе – 1.

В тяжёлом состоянии по-прежнему находятся 132 пациента, 98 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Ещё 3 человека за сутки скончались от коронавируса. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 1002 человека. Но есть и хорошие новости: за сутки выписались по выздоровлению 206 человек, за весь период пандемии вылечились 63 792 югорчанина.

За последние сутки в России выявлено 22 277 новых случаев коронавируса в 85 регионах и зафиксировано 815 летальных исходов. За сутки в России полностью вылечились 19 368 человек. Всего зарегистрировано 6 557 068 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 168 864 летальных исхода, выздоровели 5 848 340 человек.