В Сургуте заканчивают строительство тротуара вдоль Нефтеюганского шоссе Фото: Администрация Сургута

В Сургуте завершается строительство тротуара вдоль Нефтеюганского шоссе. Его начали возводить ещё в октябре прошлого года и накануне качество работ проинспектировали специалисты Дирекции дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса, подрядной организации, общественники.

– Я, как активный житель города, решил посмотреть как идет строительство тротуара, которого долгое время не было на Нефтеюганском шоссе. Обустройство тротуаров предусмотрено государственными стандартами и нормами безопасности дорожного движения. Работы выполняются качественно и в соответствии с графиком, – рассказал сургутянин Антон Собарь.

Пешеходная зона протяженностью пять километров обеспечит безопасность и комфорт передвижения жителей Сургута вдоль оживленной трассы. Благоустройством территории занимается компания «ЮВиС» по заказу Администрации города. На этой неделе рабочие закончат асфальтирование тротуара. Строительство полностью завершится в октябре.