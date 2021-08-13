В Ханты-Мансийске продолжается акция «Мы привиты от COVID-19» Фото: Городской информационный центр

В Ханты-Мансийске продолжается акция «Мы привиты от COVID-19». Всё чаще на дверях организаций можно встретить опознавательный знак «С заботой о вас». Недавно он появился на зданиях Отделения судебных приставов по Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району, а также Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы России. В этих организациях привито больше 60% сотрудников.

Напомним, ранее мы писали, что по инициативе Городского информационного центра в Ханты-Мансийске запустили акцию «С заботой о вас. Мы привиты от COVID-19»

Чтобы присоединиться к акции и получить наклейку, необходимо отправить заявку на электронный адрес: progorod-tv@mail.ru.

Первым компонентом привиты уже 27 942 жителей города, а вторым – 22 882 человека. Вакцинация продолжается.

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