В Нижневартовске от столкновения "Опеля" и "Шевроле" пострадали 4 человека Фото: Госавтоинспекция Югры

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых 10 человек получили травмы, в том числе 2 несовершеннолетних.

В Нижневартовске на улице Менделеева, 38-летний водитель автомобиля "Опель", не убедился в безопасности, повернул налево и столкнулся с "Шевроле", за рулём которого находился 33-летний мужчина. В результате ДТП оба водителя, а также пассажир Опеля, 35-летний мужчина и пассажир Шевроле, 34-летняя женщина, получили травмы.

Кроме того, на территории округа сотрудниками Госавтоинспекции задержано 12 водителей за управлением транспортом в состоянии опьянения, 3 – за отказ от медицинского освидетельствования; 3 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 33 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 39 – за нарушение требований к перевозке детей.

ГИБДД напоминает водителям о важности соблюдения правил дорожного движения, а любое нарушение может привести к трагическим последствиям.