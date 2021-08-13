В Ханты-Мансийске двое мужчин украли в магазине шесть бутылок коньяка Фото: Татьяна Коркина

За сутки в Югре зарезервировано 55 преступлений, по горячим следам раскрыто 41. Так, в Ханты-Мансийске двое неработающих мужчин 30 и 40 лет, находясь в торговом зале магазина по улице Объездная, украли шесть бутылок коньяка «Старейшина» общей стоимостью 3 тысячи рублей. А в Нижневартовске у дома по улице Пермская задержан 34-летний мужчина с подозрительным свёртком с порошкообразным веществом светлого цвета. Он находится под подпиской о невыезде.

Сотрудник уголовного розыска Нижневартовского района задержали 26-летнего нарушителя, который в районе дачного участка в СОТ «Кедровый», вскрыл металлический контейнер и украл два автомобильных колеса и 80 литров дизельного топлива, на 18 тысяч рублей, принадлежащих 53-летнему югорчанину. Подозреваемый во всём признался.

Ещё одно преступление зарегистрировано в Сургуте. Там, 20-летний молодой человек, под предлогом продажи 2 банок икры горбуши, убедил 41-летнюю югорчанку перевести ему 4 тысячи рублей. Парень признал свою вину.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.