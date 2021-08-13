Погода в Югре на 13 августа 2021 года: небольшой дождь Фото: Юлия Кучеренко

Погода в Югре 13 августа 2021 года: температура воздуха днём +22, +27 °С, по восточным районам +15, +20 °С, ночью +10, +15 °С, по северу и крайнему востоку до +5 °С. Переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днём по северным и восточным районам кратковременный дождь. Ветер юго-западный 3-8 м/с, порывами до 13 м/с.

В Ханты-Мансийске: температура воздуха днём +22, +24 °С, ночью +10, +12 °С. Переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с.

Погода в Югре 13 августа 2021 в инфографике Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

На Руси у этого дня было особенное значение - православные отмечали Евдокимово заговенье перед Успенским постом. Впрочем, сам пост не считался голодным, поскольку приходился на лето, и выбор блюд, которые можно было вкушать, радовал разнообразием. Люди ели новый хлеб, свежие овощи, многочисленные плоды и ягоды. Особой популярностью пользовалась репа - свежая, вяленая, пареная; из нее делали начинку для пирогов, варили из нее кашу, настаивали квас.