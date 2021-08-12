Школы Югры готовы начать работу в обычном режиме с 1 сентября Фото: Татьяна Коркина

В новом учебном году в Югре будут обучаться больше 238 тысяч школьников, в том числе около 26,5 тысяч первоклассников. Приёмка школ завершится до 15 августа, при том проверят 322 школы, включая филиалы.

Школы Югры готовы начать работу в очном формате с 1 сентября. А торжественные линейки во всех общеобразовательных организациях пройдут с учётом требований Роспотребнадзора. Встречи первоклассников и их родителей с их первым учителем будут организованы в отдельных помещениях для каждого класса, а потоки людей будут разведены.

Как отмечают в Департаменте образования и молодёжной политики, расписание уроков, перемен и питания школьников определено исходя из проектной мощности каждой школы и обеспечивает разведение потоков школьников. Также предусмотрено проведение термометрии и утренних фильтров в начале учебного дня.

Не исключается и дистанционное обучение, но оно будет рассматриваться как вариант на случай актированных дней или неблагоприятной эпидситуации.