Югорчанка, в надежде вернуть пропавшую собаку, отдала вознаграждение аферисту Фото: Татьяна Коркина

За сутки в Югре зарегистрировано 17 случаев мошенничества. Югорчане подарили аферистам почти 4 миллиона рублей. Жертвами стали жители Сургута, Нижневартовска, Ханты-Мансийска, Урая, Пыть-Яха, Радужного, Югорска и Советского района.

Так, в Нижневартовске молодой женщине позвонил лже-банкир, который пытался убедить вартовчанку в том, что на её имя поступила заявка на оформление кредита, на что женщина ответила, что никаких заявок не оставляла. Вскоре ей позвонил якобы полицейский и пояснил, что для того чтобы сохранить свои накопления, необходимо со своего счёта перевести все деньги на якобы сберегательный счёт. Так, югорчанка лишилась 95 тысяч рублей, после чего злоумышленники перестали выходить на связь.

Другой житель окружной столицы неудачно купил ж/д билеты в интернете, пополнив счета грабителей на 12 тысяч рублей. А в Урае мошенник через соцсеть в «ВК» сообщил, что якобы нашёл собаку местной жительница, которая ранее разместила объявление о пропаже своего питомца и нашедшему пообещала вознаграждение. Так, женщина отправила 5 тысяч рублей "доброжелателю", но пёс так и не вернулся домой.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.