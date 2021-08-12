Число заболевших коронавирусом в Югре на 12 августа 2021 года увеличилось на 170 человек Фото: Татьяна Коркина

В Югре растёт число заболевших коронавирусом и за последний день зафиксировано и подтверждено 170 новых случаев COVID-19 в 22 муниципалитетах. За весь период пандемии в регионе зарегистрировано 67 534 случая новой коронавирусной инфекции.

По клинической картине: на момент выявления у 142 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 28 зафиксирована пневмония. Контакт установлен в 162 случаях, по 8 контакты устанавливаются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 12 487 человек, сняты с наблюдения – 261 552. За сутки на COVID-19 обследованы 5 417 человек, всего прошли обследование 2 017 266 жителей региона.

Случаи коронавируса за день выявлены: в Сургуте – 40; Нижневартовске – 27; Ханты-Мансийске – 16; Нефтеюганске – 13; Нягани – 9; Югорске – 7; Советском районе – 7; Урае – 5; Нефтеюганском районе – 5; Нижневартовском районе – 5; Лангепасе – 4; Мегионе – 4; Березовском районе – 4; Октябрьском районе – 4; Сургутском районе – 4; Когалыме – 3; Пыть-Яхе – 3; Кондинском районе – 3; Покачах – 2; Радужном – 2; Ханты-Мансийском районе – 2; Белоярском районе –1.

Состояние 138 пациентов по-прежнему тяжёлое, 103 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Ещё 5 человек за сутки скончались от коронавируса. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 999 человек. Но есть и хорошие новости: за сутки выписаны по выздоровлению 197 человек, за весь период пандемии вылечились 63 586 югорчан.

За последние сутки в России выявлено 21 932 новых случая коронавируса в 85 регионах, зафиксировано 808 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 20 195 человек. Всего за период пандемии в России выявлен 6 534 791 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 168 049 летальных исходов, выздоровели 5 828 972 человека.