Грабеж, убийство, похищение: жителя Урая осудят за ряд тяжких преступлений Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югры

Следователи Урая завершили расследование уголовного дела против 26-летнего жителя Урая. С 21 по 22 августа 2017 года обвиняемый похитил у своего родственника охотничье гладкоствольное ружьё с боеприпасами, с которым 22 августа 2017 года приехал в лес в районе Сухого бора города Урай. Там он назначил встречу малознакомому жителю города.

Когда мужчины встретились, преступник беспричинно, выстрелил в грудь жителю Урая, а также в шею владельцу автомобиля, на котором приехали потерпевшие. От полученных травм владелец автомобиля скончался на месте происшествия, а второй потерпевший смог скрыться и медикам остался жив.

После произошедшего, обвиняемый вместе со сводным братом и его товарищем, которые уже осуждены, сжёг автомобиль потерпевших, а тело погибшего вывез с места происшествия. Затем преступник вместе с сообщниками заставили двоих жителей города, один из которых был ещё подростком, пересесть в их автомобиль. Так как они стали случайными свидетелями убийства, их привезли в Екатеринбург, обвиняемый отобрал у похищенных деньги телефоны, а также выбросил в один из водоёмов орудие преступления.

Обвиняемый задержан в октябре 2017 года в Санкт-Петербурге, где успел совершить кражу, грабеж и разбойное нападение, за которые должен отсидеть 8 лет. Согласно заключению психолого-психиатрической судебной экспертизы, в момент преступлений обвиняемый не отдавал отчёт своим действиям и нуждается в принудительном лечении. Но дополнительная экспертиза по в условиях стационара пришла к выводу, что злоумышленник в полном объёме осознавал содеянное и подлежит уголовной ответственности на общих основаниях.

Обвиняемый вину не признал. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.