В Югре продолжается ремонт региональной дороги «Талинка – Советский» Фото: Юлия Кучеренко

Ремонт региональной дороги «Талинка – Советский» на участке с 203 километра по 220 километр ведётся в Югре в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Трасса соединяет Ханты-Мансийск с западной и восточной частью округа. А ещё обеспечивает выход в Свердловскую область и Пермский край.

На участке протяженностью 17 километров уже завершили укладку нового дорожного полотна. И сейчас там проводят работы по укреплению обочин щебнем, нанесению дорожной разметки. По плану - ремонт завершат к концу сентября. Накануне специалисты окружного управления автомобильных дорог вместе с общественниками проверили ход работ, провели отбор проб для лабораторного исследования качества нового дорожного покрытия.

Асфальтовые керны проверены на соответствие нормативным требованиям и установлено, что качество асфальтобетонного покрытия соответствует проектным решениям и нормативно-технической документации.

С 2019 года отремонтировано три участка магистрали «Талинка – Советский», являющейся частью Северного широтного коридора, общей протяженностью 44 километра. Это около 356 тысяч квадратных метров нового дорожного покрытия.