Житель Лангепаса за одну ночь залез в чужую квартиру, устроил драку и убил человека Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

В Лангепасе возбуждено уголовное дело в отношении 28-летнего местного жителя. Он подозревается в убийстве и незаконном проникновении в жилище.

По информации следственных органов трагедия произошла 11 августа около 4 часов утра недалеко от дома 44-а по улице Мира в Лангепасе. Между 24-летним жителем города, решившим заступиться за своего знакомого, и подозреваемым произошла потасовка. Мужчина ударил ножом в грудь зачинщику ссоры, который от полученной раны скончался на месте происшествия.

Во время расследования выяснилось, что за 2 часа до убийства пьяный подозреваемый, незаконно, по надуманному поводу, залез в одну из квартир 1 подъезда дома 40 по улице Мира. Тем самым он нарушил право на неприкосновенность жилища его владельца. Кроме того, полицейские возбудили против него уголовное дело из-за беспричинного нападения на одного из жильцов 3 подъезда того же дома.

В июле текущего года подозреваемый освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за преступление против собственности. Сейчас он задержан, а по уголовному делу продолжается расследование.