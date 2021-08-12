Югорский боец стал чемпионом мира по ММА Фото: "ЮграМегаСпорт"

Югорчанин Артём Шешокин стал чемпионом мира по ММА. Боец из Лангепаса занял 1 место в весовой категории 70,3 кг на молодёжном Первенстве мира по ММА в возрастной категории 16-17 лет. В октагоне он оказался сильнее спортсменов из Италии, Казахстана, Украины и Болгарии.

- Когда был гимн, у меня по телу побежали мурашки. Такое странное ощущение, что не передать словами. Сейчас даже не верится, что я чемпион мира. Не ощущаю даже. А в тот момент, была такая ответственность, что я один в такой весовой категории за всю страну, - рассказал Артём Шешокин. Золото спортсмен получил в Болгарии, где с 30 июля по 1 августа проходил турнир. Всего в мировом первенстве приняли участие больше 300 спортсменов из 24 стран. От России заявилось самое большое количество участников — 63. Победители определились в трёх возрастных группах у юношей и девушек: 12-13, 14-15 и 16-17 лет. Российская сборная завоевала на этих соревнованиях 43 медали различного достоинства.

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