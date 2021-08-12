В Сургуте пенсионерка украла женскую сумку с деньгами Фото: Татьяна Коркина

За сутки в Югре зарегистрировано 66 преступлений, по горячим следам раскрыто 39. Так, в Сургуте 69-летняя украла с сиденья пассажирского автобуса № 47 женскую сумку, в которой находились 27 тысяч рублей. Нарушительница призналась в преступлении и теперь находится под подпиской о невыезде.

В Октябрьском районе 43-летний мужчина обратился в полицию и рассказал, что кто-то находясь на берегу реки Эндра, угнал его автомобиль «Хендай Грета». В совершении преступления подозревается ранее судимый 39-летний житель Советского района. Принимаются меры к задержанию. А в Радужном, в районе Лесничества, задержан 36-летний югорчанин, у которого нашли свёрток с наркотиком. Подозреваемый будет ждать наказания под подпиской о невыезде.

В Сургуте задержали 20-летнего молодого человека, который в торговом зале магазина по улице Генерала Иванова, украл два дальномера фирмы «Бош» общей стоимостью 10 тысяч рублей. Подозреваемый во всём признался и теперь находится под подпиской о невыезде. Кстати, он уже неоднократно судим за мошенничество и состоит на профилактическом учёте как условно осужденный.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.