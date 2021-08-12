В Сургуте "Мерседес" насмерть сбил велосипедиста Фото: УГИБДД УМВД России по ХМАО – Югре

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб, 4 - получили травмы, в том числе 3 детей.

В Сургуте на регулируемом перекрестке улиц Нефтеюганское шоссе и Маяковского, 24-летний велосипедист, выехал на красный сигнал светофора, в результате его сбил "Мерседес", за рулём которого находился 29-летний мужчина. Велосипедист от полученных травм скончался на месте происшествия.

Фото: УГИБДД УМВД России по ХМАО – Югре

Кроме того, на территории округа сотрудниками ГИБДД задержаны 5 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 6 – за отказ от медицинского освидетельствования, 36 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 27 – за нарушение требований к перевозке детей.

Госавтоинспекция Югры напоминает водителям о внимательности на дороге, выбора безопасной скорости в зависимости от дорожных и метеорологических условий. Велосипедистам, также как и водителям авто, следует соблюдать установленные требования ПДД, быть внимательными и осторожными.