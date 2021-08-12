В Ханты-Мансийске завершается подготовка к отопительному сезону Фото: Городской информационный центр

В Ханты-Мансийске коммунальщики вышли на заключительный этап подготовки к осенне-зимнему отопительному сезону объектов ЖКК. По сообщению Департамента городского хозяйства, на сегодня предприятия жизнеобеспечивающей сферы уже выполнили 88% плановых работ. В этом году для этой цели предусмотрено 209 миллионов рублей. Они предусмотрены на выполнение профилактических и ремонтных работ котельного оборудования, инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения.

Например, для проведения аварийно-восстановительных работ на объектах жилищно-коммунального комплекса муниципалитета создано 15 бригад, личный состав которых составляет 96 человек. Все они прошли подготовку и имеют в своём распоряжении 51 единицу спецтехники.

Ещё в этом году завершат работы по реновации хозбытового напорного коллектора по улице Рознина протяженностью 600 метров, отремонтированы сети теплоснабжения протяженностью около 0,5 километра.

Отопительный период для социальных объектов в этом году начнётся с 1 сентября, а для жилых с 10 сентября.