Югорчанка нарушила ПДД и вместо остановки сбила полицейского Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

В Югорске следственный отдел СУ СК России по ХМАО-Югре возбудил уголовное дело против 22-летней жительницы Советского района.

Автомобиль Лада-Приора, которым управляла югорчанка остановил сотрудник ДПС у дома по улице Спортивная пгт Малиновский Советского района. Полицейский заметил нарушение ПДД и собирался проверить документы, но в ответ на его требования заглушить двигатель и выйти, девушка резко нажала на газ. Она пыталась избежать ответственности и возможной эвакуации авто, но сотрудник полиции через открытое окно ухватился за руль, чтобы попытаться задержать нарушительницу. Девушка добавила скорости, в результате чего нанесла удар боковой поверхностью автомобиля по ногам и руке полицейского, а также протянула его более десяти метров. После того как сотрудник ДПС отпустил автомобиль подозреваемая уехала, но позже её всё-таки задержали другие сотрудники.

По уголовному делу продолжается расследование.

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