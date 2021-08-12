В Советском районе из горящего дома спасли женщину с шестью детьми Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

В Советском районе пожарные спасли 7 человек из горящего дома, из них 6 детей. О горящем помещении жилом доме по улице Гастелло сообщила женщина. Звонившая попросила о помощи, так как из-за густого дыма она самостоятельно с детьми уже не может покинуть своё жильё.

Уже через 4 минуты пожарные приехали на место и в это время у горящего дома собрались люди, которые смогли сами эвакуироваться, а из окон третьего этажа валил густой черный дым.

- Как только поступило сообщение, мы незамедлительно выехали на место. Зная, что в доме есть люди, которым нужна помощь, мы в первую очередь направились к ним. Из-за сильного задымления пути через основной выход уже нет и самостоятельно покинуть свою квартиру они не смогли - рассказал командир отделения 48 пожарно-спасательной части Вадим Охлопков.

По его словам, женщина вместе с детьми была заблокированная пожаром и спасатели помогли им покинуть опасную зону, быстро вывели их на свежий воздух. Очень порадовало, что дети вели себя спокойно и слушали пожарных очень внимательно.

В результате пожара нет пострадавших людей и распространения огня на большую площадь. Очаг пожара локализован и быстро ликвидирован. Сейчас дознаватели выясняют причину возгорания.