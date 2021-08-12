Коронавирус в Югре. Последние новости на 12 августа 2021 года: скончались 6 человек Фото: Татьяна Коркина

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 12 августа 2021 года. За минувшие сутки в регионе зарегистрировано 169 новых случаев COVID-19 в 22 муниципалитетах. За сутки на коронавирус обследованы 5 163 человека. Больше всего случаев заболевания за прошедший день выявлено в Сургуте – 41 заболевший. В тяжёлом состоянии находятся 134 пациента, 107 подключены к аппаратам ИВЛ. За сутки от коронавируса скончались 6 человек и выписаны по выздоровлению 188 человек.

В 12-ти муниципалитетах показатель заболеваемости превышает среднеокружной показатель, а именно: Урай, Кондинский район, Березовский район, Ханты-Мансийский район, Советский район, Ханты-Мансийск, Югорск, Нягань, Мегион, Сургут, Нижневартовск. Рост заболеваемости по сравнению с прошлой неделей отмечен в 11-ти муниципальных образованиях.

За прошедшие сутки в России выявлен 21 571 новый случай коронавируса в 85 регионах и зафиксировано 799 летальных исходов. За день в России выписано после выздоровления 20 067 человек.

Из последних новостей:

В Нефтеюганском районе вакцинацию от COVID-19 прошли больше половины взрослого населения;

В Лангепасе из-за коронавируса могут отменить торжественные школьные мероприятия. Ситуация с распространением COVID-19 в городе продолжает оставаться тяжелой.