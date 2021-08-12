Погода в Югре на 12 августа 2021 года: без осадков Фото: Юлия Кучеренко

Погода в Югре 12 августа 2021 года: температура воздуха днём +20, +25 °С, в восточных районах +14,+19 °С. Температура ночью +5, +10 °С. Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северный 3-8 м/с, днём местами порывы до 13 м/с.

В Ханты-Мансийске: температура воздуха днём +20, +22 °С, ночью +8, +10 °С. Переменная облачность, без осадков. Ветер северный 3-8 м/с.

Погода в Югре 12 августа 2021 в инфографике Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

В этот день обращали внимание на погоду: если она была пасмурной и прохладной, то дождя можно было не ждать. А вот сильное мерцание звезд на рассвете предвещало скорые и обильные осадки. Если же дождь заморосил под вечер, да еще при ветреной погоде - быть долгой мокроте.