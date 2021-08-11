В Югре отремонтируют трассу «Сургут – Лянтор» Фото: Юлия Кучеренко

По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» реконструируют участок региональной дороги «Сургут – Лянтор» на участке с 21 километра по 33 километр. Работы на участке протяженностью 11,2 километра начнутся в этом году и завершатся в 2023 году.

В настоящий момент трасса «Сургут – Лянтор» имеет третью техническую категорию, являясь единственной транспортной артерией, связывающей Лянтор с сетью автомобильных дорог округа. Ремонтируемый участок не соответствует нормативным требованиям, интенсивность движения с 21 километра по 33 километр магистрали превышает нормативную интенсивность дорог для третьей категории. После ремонта участок будет иметь первую категорию с переходом ко второй в направлении «Сургут – Лянтор».

Помимо нового прочного дорожного покрытия, на объекте выполнят комплексные работы по пересечениям и примыканиям с автодорогой, устройству недостающего освещения, реконструкции моста через реку Калинка, обустройству пересекаемых коммуникаций, а также будут выполнены работы по организации дорожного движения.

Там установят барьерное парапетное ограждение, которое разделит встречные потоки автотранспорта, что позволит снизить количество ДТП и обеспечить более безопасное движение транспорта.