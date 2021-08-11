Число заболевших коронавирусом в Югре на 11 августа 2021 года увеличилось на 169 человек Фото: Департамент здравоохранения ХМАО - Югры

По данным Оперативного штаба в Югре зарегистрировано и лабораторно подтверждено 67 364 случая новой коронавирусной инфекции. За сутки зафиксировано 169 новых случаев COVID-19 в 22 муниципалитетах.

По клинической картине: на момент выявления у 132 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 33 диагностирована пневмония, у 4 человек коронавирус протекал бессимптомно. Контакт установлен в 166 случаях, по 6 контакты устанавливаются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 12 778 жителей Югры, сняты с наблюдения – 260 288 югорчан. За сутки на COVID-19 обследованы 5 163 человека, всего прошли обследование 2 011 849 жителей региона.

Случаи заболевания коронавирусом за день выявлены: в Сургуте – 41; Нижневартовске – 26; Ханты-Мансийске – 14; Нефтеюганске – 12; Советском районе – 11; Нягани – 8; Мегионе – 6; Югорске – 6; Радужном – 5; Березовском районе – 5; Лангепасе – 4; Покачах – 4; Нефтеюганском районе – 4; Нижневартовском районе – 4; Ханты-Мансийском районе – 4; Когалыме – 3; Пыть-Яхе – 3; Октябрьском районе – 3; Кондинском районе – 2; Сургутском районе – 2; Урае – 1; Белоярском районе –1.

Состояние 134 пациентов по-прежнему тяжёлое, 107 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки от коронавируса скончались 6 человек. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 994 человека. Но есть и хорошие новости: за сутки выписаны по выздоровлению 188 человек, за весь период пандемии вылечились 63 389 югорчан.

За сутки в России выявлен 21 571 новый случай коронавируса в 85 регионах и зафиксировано 799 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 20 067 человек. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 6 512 859 случаев коронавируса. За весь период зафиксирован 167 241 летальный исход, полностью вылечились 5 808 777 человек. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.