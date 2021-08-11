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Происшествия11 августа 2021 14:03

Югорчанка, поверив что ей звонит сотрудник ФСБ перевела ему 350 тысяч рублей

За сутки в Югре зарегистрировано 7 случаев мошенничества
Виктория Терина
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Югорчанка, поверив что ей звонит сотрудник ФСБ перевела ему 350 тысяч рублей

Югорчанка, поверив что ей звонит сотрудник ФСБ перевела ему 350 тысяч рублей

Фото: Татьяна Коркина

За сутки в Югре зарегистрировано 7 случаев мошенничества. Щедрые югорчане, как и прежде, легко попадаются на уловки интернет-обманщиков. За сутки жители Нефтеюганска, Нижневартовска, Нягани и Октябрьского района подарили аферистам почти 1 миллион рублей.

Так, в Нефтеюганске 55-летняя женщина, поверив, что ей звонит сотрудник ФСБ и сотрудник банка, которые якобы желают сохранить её деньги на «безопасных банковских ячейках», убедили югорчанку перевести почти 350 тысяч рублей, но на этом грабители не угомонились и решили обманутую женщину уговорив оформить кредит. Северянка оформила кредит, но перевести деньги злоумышленникам так и не решилась.

Другой житель Нижневартовска, хотел купить авиабилеты в долгожданный отпуск и перевёл на счёт аферистов порядка 30 тысяч рублей. А 45-летняя жительница округа не удачно купила платье через мобильное приложение. Ввела свои данные, после чего с ней связался продавец, они обговорили способ доставки и место получение посылки. В почтовом отделении она оплатила 4 тысячи рублей, но обнаружила несоответствие заказанного товара, а попытки связаться с продавцом оказались безуспешными.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.