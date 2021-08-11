В Нефтеюганском районе вакцинацию от COVID-19 прошли больше половины взрослого населения Фото: Татьяна Коркина

В медучреждениях Нефтеюганского района прошли вакцинацию 51,7% взрослого населения. Об этом сообщила глава муниципалитета Галина Лапковская.

Всего сначала прививочной кампании в Нефтеюганскую районную больницу поступило 11 505 доз вакцины. Из них большая часть – «Спутник-V», а также «ЭпиВакКорона», «Спутник лайт» и «КовиВак». Уже использовано 93,3% от поступивших вакцин, полностью завершили вакцинацию более восьми тысяч жителей района, ещё около двух тысяч привиты пока только первым компонентом.

За лето специалистами Нефтеюганской районной больницы проведено 56 встреч с трудовыми коллективами, где они провели лекции и беседы по вопросам вакцинации. Для удобства работающих жителей Нефтеюганского района работали мобильные бригады. Они совершили 41 выезд на предприятия района, привив на рабочих местах 1 820 сотрудников.

Напомним, мы сообщали, что сотрудники станции переливания крови в Сургуте активно проходят курс иммунизации против COVID-19.