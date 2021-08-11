В Нефтеюганском районе отремонтируют дорогу, ведущую к нескольким производственным базам Фото: Юлия Кучеренко

В этом году 2,5 километра дороги «Подъезд к базе производственного обеспечения «Левый берег» будет отремонтировано в Нефтеюганском районе благодаря реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Эта дорога ведёт к нескольким производственным базам, в том числе к базе филиала №4 компании «Северавтодор», дачным кооперативам, расположенным на левом берегу реки Юганская Обь, в которых постоянно проживают люди.

На объекте заменят изношенное дорожное покрытие, которое на данный момент находится в неудовлетворительном состоянии. Специалисты подрядной организации уже приступили к выполнению ремонтных работ. По контракту срок окончания работ запланирован на конец октября.

Благодаря новой дороге, жители Нефтеюганского района смогут безопасно и комфортно добираться до своих дачных участков и на рабочие места. По информации пресс-центра Правительства Югры, стоимость работ составит около 38 миллионов рублей. Средства выделены из регионального бюджета.