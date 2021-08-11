В Сургуте байкер получил травмы от падения с мотоцикла Фото: УГИБДД УМВД России по ХМАО – Югре

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых 3 человека получили травмы, в том числе 1 несовершеннолетний пешеход.

В Сургуте на улице Электротехническая, 38-летний мужчина, управляя мотоциклом «Kawasaki», не справился с управлением и упал с мотоцикла. В результате дорожно-транспортного происшествия мотоциклист получил травмы.

Кроме того, на территории округа сотрудниками Госавтоинспекции задержано 9 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 3 – за отказ от медицинского освидетельствования; 2 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения; 30 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 26 – за нарушение требований к перевозке детей.

С начала года это уже 58 ДТП с участием мототранспорта, поэтому ГИБДД призывает мотоциклистов к соблюдению правил безопасности, быть предельно внимательными на дороге.