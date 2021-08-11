В Лангепасе из-за коронавируса могут отменить торжественные школьные мероприятия Фото: Татьяна Коркина

За последние пять дней в Лангепасе зарегистрировано 46 новых случаев COVID-19. Из них в форме пневмонии 12, ОРВИ - 32, протекают бессимптомно 2. Всего в городе насчитывается 156 активных случаев, из них в 15-ти болеют дети, один ребёнок получает медицинскую помощь в госпитале.

- Ситуация с распространением COVID-19 в Лангепасе продолжает оставаться тяжёлой: фиксируется значительный еженедельный прирост. В такой обстановке организация массовых мероприятий категорически запрещена. Более точные прогнозы можно будет делать не раньше, чем через пару недель, но в любом случае и учащимся, и их родителям, и педагогам следует быть готовыми к возможной отмене праздничных торжеств, - объявила начальник ТО Роспотребнадзора Елена Керова. Что касается вакцинации, то она продолжается. Поставить прививку можно в городской поликлинике и мобильном пункте на центральной площади. По заявкам медики совершают выезды на предприятия и квартиры маломобильных жителей.