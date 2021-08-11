В Лангепасе задержали девушку на велосипеде с наркотиками Фото: Татьяна Коркина

За прошедшие сутки в округе зарегистрировано 70 преступлений, по горячим следам раскрыто 49. Одно из преступлений зарегистрировано в Сургуте. Там, 22-летний неработающий молодой человек, находясь в автомобиле «Lada Granta», с приборной панели автомобиля украл мобильный телефон стоимостью 16 тысяч рублей, принадлежащий 20-летнему жителю города. Ранее судимый нарушитель содержится в ИВС за ранее совершенное преступление.

В Лангепасе задержана девушка на велосипеде, в правой рукоятке которого нашли полимерный свёрток с порошкообразным веществом. Согласно исследованию, вещество является наркотиком массой 1,220 грамма. Ранее судимая за кражи и мошенничество подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

В Мегионе неоднократно судимый 52-летний мужчина незаконно залез в гаражный бокс, расположенный в Южной промзоне, откуда попытался украсть имущество, но его быстро задержали полицейские.

А сотрудники уголовного розыска Нефтеюганского района задержали 37-летнего подозреваемого, который ранее, находясь на чужом дачном участке, залез в нежилой дом, откуда вынес бензопилу, сварочный аппарат, перфоратор, кабель, общей стоимостью более 14 тысяч рублей.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.