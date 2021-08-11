Коронавирус в Югре. Последние новости на 11 августа 2021 года: скончались 4 человека Фото: Юлия Кучеренко

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 11 августа 2021 года. В Югре продолжает расти число заболевших коронавирусом и за минувшие сутки COVID-19 заразились 171 человек. Больше всего заболело в Сургуте - 47 человек. В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 24 случая, 18-29 лет – 28 случаев, 30-49 лет – 72 случая, 50-64 лет – 33, старше 65 лет – 14. Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлено 163 случая, источник инфекции устанавливается в 1 случае, 7 случаев завозных.

За сутки на COVID-19 обследовано 1 540 жителей Югры. В тяжелом состоянии находятся 129 пациентов, 102 подключены к ИВЛ. За минувший день от коронавируса скончались 4 человека и выписаны по выздоровлению 191 житель региона.

За последние сутки в России выявлено 21 378 новых случаев коронавируса в 85 регионах, зафиксировано 792 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 18 729 человек.

Пять беременных женщин, четыре женщины после родов на данный момент находятся в ковидном госпитале Нижневартовска. Количество беременных и послеродовых пациентов остается стабильно высоким. С начала этого года в госпитале родилось 10 здоровых младенцев.

Сотрудники станции переливания крови в Сургуте активно проходят курс иммунизации против COVID-19.

Кроме того, в Нижневартовске волонтеры усилили работу по доставке лекарств для больных COVID-19.

А в Сургуте арестован организатор бизнеса по продаже поддельных медицинских справок, который изготавливал продавал поддельные результаты ПЦР-тестов.