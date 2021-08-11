За убийство односельчанина житель Сургутского района отсидит одиннадцать лет Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

Следователи Сургутского следственного отдела собрали достаточно доказательств для вынесения приговора 42-летнему жителю Сургутского района. Он признан виновным в убийстве.

Как сообщают в следственном комитете, 28 сентября прошлого года в ночное время в одном из домов села Сытомино Сургутского района, во время распития алкоголя между подсудимым и 53-летним его односельчанином произошёл конфликт. Началось всё из-за того, что знакомый пролил компот на ногу подсудимого, а алкоголь "помог" конфликту перерасти в драку, во время которой злоумышленник взял со стола кухонный нож и 6 раз ударил им в шею и другие части тела потерпевшего. От полученных ран мужчина скончался на месте происшествия.

Во время следствия подсудимый признал вину и раскаялся. Приговором Сургутского районного суда подсудимому назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Напомним, мы писали ранее, как югорчанин убил друга-наркомана из-за галлюцинаций. Потерпевший получил 20 ударов кухонными ножами.