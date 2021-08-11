Погода в Югре на 11 августа 2021 года: сильный ветер Фото: Юлия Кучеренко

Погода в Югре 11 августа 2021 года: температура воздуха днём +18, +23°С, местами до +14°С, ночью +8, +13 °С, при прояснении до +3 °С. Переменная облачность. Преимущественно без осадков, ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днём в отдельных районах порывы 15-17 м/с, в северо-западных районах 3-8 м/с.

В Ханты-Мансийске: температура воздуха днём +18, +20 °С, ночью +8, +10 °С. Переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с.

Погода в Югре 11 августа 2021 в инфографике Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Утренние морозы, которые уже случались в это время, называли Калинниками. Они губительно действовали на хлеба, оставшиеся на полях. В северных губерниях молились: «Пронеси, Господи, мороком, а не морозом». Морок, или туман, в этот день предвещал хороший урожай ячменя и овса. «Коли на Калинника туман - припасай косы про овес с ячменем», - подмечали крестьяне. А вот если спелый овес вновь зазеленеет - значит, осень будет ненастной.