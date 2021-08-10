В Югру приедет экспедиция «Тест на ВИЧ» Фото: Официальная страница Администрации Ханты-Мансийска

В Югру приедет экспедиция «Тест на ВИЧ». С 12 по 13 сентября в трёх городах региона пройдёт всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2021». Она приедет: в Ханты-Мансийск, Нефтеюганск и Сургут. Всего за 15 минут любой желающий югорчанин сможет бесплатно и анонимно пройти тест на вирус иммунодефицита человека и получить ответы на вопросы, связанные с заболеванием. Всероссийская акция стартовала ещё 1 июня в Санкт-Петербурге и завершится 1 ноября в Хабаровске. Команда высококвалифицированных специалистов проедет по городам 50 российских регионов.

Напомним, мы писали как акция «Тест на ВИЧ. Экспедиция 2020» проходила в прошлом году. Акция получила много положительных отзывов от жителей и гостей округа.