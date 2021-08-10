В Сургуте арестован организатор бизнеса по продаже поддельных медицинских справок Фото: Пресс-служба УМВД России по г. Сургуту

В Сургуте задержали мужчину, который организовал бизнес по изготовлению поддельных медицинских справок. 37-летний подозреваемый размещал в городе печатные объявления о возможности получить заключение о прохождении любой медицинской комиссии за один день не выходя из дома. Заказанные справки изготавливались по месту жительства мужчины с помощью цветного принтера.

Во время обыска полицейские изъяли в его квартиру 370 тысяч рублей, предположительно полученные незаконным способом, а также сотовые телефоны, ноутбук, флешки, распечатанные объявления и готовые к реализации поддельные медицинские документы.

Сургутянин являлся организатором незаконного бизнеса и недавно полицейские задержали его супругу, когда она продавала поддельный результат ПЦР-тестирования

В настоящее время против мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». Сейчас он находится под подпиской о невыезде.