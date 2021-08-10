В Ханты-Мансийске берег Иртыша очистят от мусора Фото: Департамент городского хозяйства

В окружной столице 13 августа пройдут мероприятия по очистке от мусора береговой линии Иртыша в рамках реализации регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».

Всего в Ханты-Мансийске определено пять мест санитарной очистки прибрежной полосы протяженностью больше 9 км на участках: улицы Восточная Объездная, а также по всему отрезку улицы Объездная напротив «Археопарка» и Культурно-развлекательного комплекса «Арена Югра», в районе моста «Красный дракон».

Участвовать в мероприятии и внести свой вклад по уборке территорий города могут неравнодушные, активные жители самых различных возрастов и профессий, в том числе студенты, члены добровольческих организаций, трудовые коллективы организаций, работники жилищно-коммунальной сферы и городских предприятий.

Для эффективной уборки прибрежной полосы города каждому из участников предоставят определенные участки территорий, причем люди могут выбрать любой из предложенных участков. При организации уборки будут приняты все необходимые меры профилактики COVID-19/