В Сургутском районе мать через суд добилась квартиры для ребенка-инвалида Фото: Юлия Кучеренко

Прокуратура Сургутского района провела проверку по обращению местной жительницы о нарушении жилищных прав её дочери – инвалида. Как выяснилось, дочь заявительницы является ребёнком–инвалидом и страдает тяжелой формой хронического заболевания, при котором невозможно проживание с другими людьми и нуждается в постоянном уходе.

В 2019 году администрацией сельского поселения Нижнесортымский семья с ребёнком - инвалидом поставлена на учёт в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий при наличии права на внеочередное обеспечение жильём. Но жилищный вопрос не решался и за защитой прав ребёнка женщина обратилась к прокурору.

Прокурор района направил в суд иск о возложении на администрацию обязанности предоставить инвалиду вне очереди жильё по договору социального найма, отвечающее всем установленным санитарным и техническим нормам. Суд удовлетворил иск и в настоящее время ребёнку-инвалиду, по договору социального найма, предоставлена благоустроенная квартира в новом доме в сельском поселении Нижнесортымский.