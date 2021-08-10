Югорчанин купил планшет, но вместо него получил коробку набитую бумагой Фото: Татьяна Коркина

За минувшие сутки в Югре зарегистрировано 12 случаев мошенничества. Югорчане подарили аферистам более 2 миллионов рублей. Своих сбережений лишились жители Сургута, Нижневартовска, Когалыма, Сургутского, Нефтеюганского и Нижневартовского районов.

Так, 58-лений житель Нижневартовска повёлся на мнимого сотрудника биржевой компании, который «якобы» пообещал мужчине приличный доход. Не подозревая обмана, вартовчанин подарил мошеннику больше 500 тысяч рублей, но заработать так и не удалось.

А в Сургутском районе 51- летний мужчина купил планшет, который оплатил в почтовом отделении наличными в сумме 4 тысяч рублей, но вместо долгожданной покупки обнаружил набитую бумагой коробку. В Когалыме 20-летняя девушка тоже пострадала от аферистов. Она ждала обещанный выигрыш через «Инстаграм» и оплатила комиссию за ожидаемый приз в размере 3 тысяч рублей, но так ничего и не выиграла.

По всем случаям возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию подозреваемых.