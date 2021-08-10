Число заболевших коронавирусом в Югре на 10 августа 2021 года увеличилось на 171 человека Фото: Юлия Кучеренко

Коронавирусная пандемия в Югре продолжается и по данным Оперативного штаба на сегодняшний день на территории Ханты-Мансийского автономного округа зарегистрировано и лабораторно подтверждено 67 195 случаев новой коронавирусной инфекции. За сутки зафиксирован 171 новый случай COVID-19 в 18 муниципалитетах.

По клинической картине: на момент выявления у 140 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 25 зафиксирована пневмония, у 6 человек ковид протекал бессимптомно. Контакт установлен в 160 случаях, контакт уточняется у 8 человек. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 12 846 жителей региона, сняты с наблюдения – 259 470 человек. За сутки на COVID-19 обследовано 1 540 жителей Югры, всего прошли обследование 2 006 686 югорчан.

Случаи коронавируса за день выявлены: в Сургуте – 47; Нижневартовске – 35; Нефтеюганске – 14; Урае – 11; Советском районе – 10; Нягани – 9; Мегионе – 7; Кондинском районе – 7; Сургутском районе – 5; Нижневартовском районе – 5; Ханты-Мансийске – 4; Югорске – 4; Нефтеюганском районе– 3; Лангепасе – 3; Радужном – 3; Октябрьском районе – 2; Когалыме – 1; Ханты-Мансийском районе – 1.

Состояние 129 пациентов по-прежнему тяжелое, 102 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки от коронавируса скончались 4 человека. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 988 человек. Но есть и хорошие новости: за сутки выписаны по выздоровлению 191 человек, за весь период пандемии вылечились 63 201 югорчанин.

За последние сутки в России выявлено 21 378 новых случаев коронавируса в 85 регионах, зафиксировано 792 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 18 729 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 491 288 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 166 442 летальных исхода, выздоровели 5 788 710 человек.