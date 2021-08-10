В Югре директор коммерческой организации задолжал 57 миллионов налогов Фото: Татьяна Коркина

Следственный комитет Югры возбудил уголовное дело в отношении генерального директора коммерческой организации. Он подозревается по стать "уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере".

По информации ведомства, генеральный директор коммерческой организации, которая занималась установкой и обслуживанием противопожарного оборудования, из корысти и желанием присвоить себе все доходы предприятия, представлял в налоговую декларации с ложными сведениями о финансово-хозяйственной деятельности. Таким образом, директор уклонился от уплаты налогов на добавленную стоимость и на прибыль организации за 2015 – 2017 годы на сумму более 57 миллионов рублей.

Чтобы возместить ущерб, причиненный федеральному бюджету, на имущество подозреваемого и предприятия общей стоимостью более 11 миллионов рублей наложен арест.

Сейчас по уголовному делу продолжается расследование и принимаются необходимые меры для возмещения полной суммы ущерба.