В Нижневартовске «УАЗ» врезался в «Субару»: пострадал мужчина Фото: УГИБДД УМВД России по ХМАО – Югре

За прошедшие сутки на территории региона зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых 5 человек получили травмы.

Одна из аварий произошла в Нижневартовске, на улице 2П-2 Западный промышленный узел, 45-летний мужчина, управляя автомобилем «УАЗ», не убедился в безопасности при выезде с прилегающей территории и столкнулся с автомобилем «Субару», за рулём которого находился 30-летний мужчина. В результате ДТП «Субару» врезалось в столб и водитель получил травмы.

Кроме того, на территории округа сотрудниками Госавтоинспекции задержаны 9 водителей за управлением транспортом в состоянии опьянения, 7 – за отказ от медицинского освидетельствования; 2 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 30 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 32 – за нарушение требований к перевозке детей.

Югорская Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными и осторожными на дорогах, и обязательно соблюдать Правила дорожного движения.